Hakim Ziyech kent moeizame start in Londen: ’Het gaat nog niet zoals gehoopt’

„Het was een moeizaam eerste halfjaar”, erkent de Marokkaan in gesprek met Ziggo Sport. „Ik begon natuurlijk direct met een blessure, teruggekomen, daarna weer een blessure gehad. Dus het loopt nog niet zoals ik dat gehoopt had. Maar, zoals de meesten wel weten, hou ik altijd vertrouwen in mezelf. Ik weet wat ik kan, dus daar maak ik mij niet al te druk om. De echte Ziyech die komt er nog wel aan.”

Maar het niveau ligt onmiskenbaar hoger in Engeland. „Het gaat er sneller aan toe dan bij Ajax. Dat had ik gelukkig aardig snel opgepikt, tot ik bij de eerste oefenwedstrijd geblesseerd raakte, dat werpt je dan weer helemaal terug. En daarna nog geen keer. Dat was wel balen.”

Afgelopen maand was er nog een baalmoment voor Ziyech, toen Lampard ontslagen werd. De trainer was een grote fan van Ziyech. „Je weet dat dat kan gebeuren als de resultaten niet goed zijn. Het is ook niet de eerste keer dat mij het overkomt dat de trainer wordt ontslagen, dus ik weet daar op zich wel mee om te gaan.” De Brit werd vervangen door Thomas Tuchel. „Het zal even afwachten worden in wat voor systeem hij precies wil gaan spelen. We hebben nu al twee keer gespeeld met drie verdedigers en ik als tweede tien. Maar zoals wel bekend: of ik nu rechts of centraal speel dat maakt mij niet zoveel uit. Zolang ik maar speel. Dat is het belangrijkste.”

Waar er bij de club dus nog wel wat dingetjes zijn die misgaan, bevalt ook buiten het veld niet alles aan het leven in Londen even goed. „ Ik ben het gewend om mijn vrienden veel om mij heen te hebben en mijn moeder. Dat was wel even wennen, zeker met de lockdown nu natuurlijk. En verder, het aan de andere kant rijden. Het gaat niet mis, maar in het begin was het wel ingewikkeld.”