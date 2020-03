Verslagenheid om dood Engelse oud-voetballer na val in café

De 35-jarige Whittingham viel twaalf dagen geleden van een trap in een pub in Cardiff, nadat hij daar een rugbywedstrijd tussen Engeland en Wales in het kader van de Six Nations gekeken. Sindsdien lag hij in coma. Donderdag bezweek Whittingham aan zijn verwondingen.

Whittingham kwam ruim tien jaar (tussen 2007 en 2017) uit voor Cardiff City en speelde ook voor Aston Villa, Burnley, Derby County en Blackburn Rovers. Bij die laatste club sloot hij zijn loopbaan af in 2018. Ook speelde de linkspoot zeventien duels voor Engeland onder 21. Daarin scoorde hij drie keer.

Cardiff City reageert bedroefd op het nieuws van het overlijden van de clubicoon. Het nieuws van het overlijden van Peter heeft ons enorm geschokt. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Amanda en hun jonge zoon”, schrijft de club uit Wales.

Juventus-voetballer Aaron Ramsey brengt op Instagram een eerbetoon aan zijn voormalig ploeggenoot van Cardiff City. Bij de international van Wales is het nieuws hard aangekomen „Ik zal altijd dankbaar zijn voor het feit dat je mij onder je hoede hebt genomen. Je bent een van de meest technische en getalenteerde met wie ik ooit heb gespeeld. Je linkervoet was als een toverstaf. Ik ben er trots op dat ik met jou heb gespeeld. Het zal me altijd bijblijven dat jij uitblonk tijdens de wedstrijden tussen de oude en jonge garde. Mijn gedachten gedachten en gebeden gaan uit naar jouw familie. Rust in vrede, Whitts. Je was te jong”, besluit de 29-jarige Ramsey.