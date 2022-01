Corona zit ook PEC Zwolle dwars in voorbereiding tweede seizoenshelft

„Binnen de selectie zijn de afgelopen dagen enkele positieve gevallen aan het licht gekomen. Daarom is besloten af te zien van de oefenwedstrijd in Duitsland en de voorbereiding op de herstart van de competitie in eigen land voort te zetten”, aldus PEC.

De club uit Zwolle hervat de competitie op vrijdag 14 januari met een thuiswedstrijd tegen Willem II. PEC heeft na achttien duels pas 6 punten.

PSV

PSV moest dinsdag het trainingskamp in Spanje op het laatste moment afblazen. De selectie van de koploper van de Eredivisie zou dinsdagochtend naar Marbella vliegen, maar vanwege een aantal coronabesmettingen bleven trainer Roger Schmidt en zijn spelers in Eindhoven.

Volgens PSV testte maandag „een deel van de selectie” positief op het coronavirus. Schmidt gaat zijn ploeg nu op het eigen trainingscomplex De Herdgang voorbereiden op het tweede deel van het seizoen. PSV zou in Spanje een oefenwedstrijd spelen. Feyenoord moest afgelopen weekeinde ook al het geplande trainingskamp in Spanje annuleren vanwege een coronagolf binnen de selectie.

Cody Gakpo, Phillipp Mwene en hun ploeggenoten van PSV blijven in Eindhoven. Ⓒ ANP/HH

De ploeg van Schmidt hervat de Eredivisie op zondag 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later komt Ajax naar Eindhoven. Na achttien speelrondes heeft PSV een punt meer dan de landskampioen.

Ajax, Vitesse, NEC en AZ zijn wel naar het buitenland gegaan voor een trainingskamp. Ajax en Vitesse verblijven in Portugal, NEC en AZ in Spanje. De overige clubs uit de Eredivisie besloten mede vanwege de coronaperikelen deze winter in eigen land te blijven.

De vrouwenploeg van PSV vliegt dinsdag wel naar Spanje. De Eindhovense voetbalsters gaan zich in Malaga voorbereiden op de hervatting van het seizoen.

SC Heerenveen

Ook voor SC Heerenveen is er geen winters trainingskamp. De huidige nummer tien van de Eredivisie gaat daarom niet naar Apeldoorn.

„Door meerdere positieve coronatests heeft de club besloten om in Heerenveen te blijven. De spelers bij wie corona is geconstateerd zitten inmiddels in isolatie. De komende dagen traint de rest van de selectie op Sportpark Skoatterwald”, zo staat op de site van de Friezen.