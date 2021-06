Andy Murray boekt eerste zege op gras sinds 2018

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Murray boekt eerste zege op gras sinds 2018

19.03: Andy Murray heeft zijn eerste enkelspelpartij op gras in bijna drie jaar in winst omgezet. De 34-jarige Schot was in de eerste ronde van het toernooi van Queen’s veel te sterk voor de Fransman Benoît Paire: 6-3 6-2. Murray had iets meer dan een uur nodig om de zege binnen te halen.

De voormalige nummer 1 van de wereld speelde in juni 2018 voor het laatst in het enkelspel op gras. Hij bleef toen in Eastbourne steken in de tweede ronde. Een ingrijpende operatie aan zijn heup volgde. Murray maakte medio 2019 zijn rentree op Queen’s in het dubbelspel en pakte met de Spanjaard Feliciano López meteen de titel. Vorig jaar ging het grastoernooi in Londen niet door vanwege de coronacrisis. Murray gebruikt Queen’s nu als voorbereiding op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat eind deze maand begint. De Schot won Wimbledon in 2013 en 2016.

Murray was in het enkelspel vijf keer de beste op Queen’s: in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016.

Basketbal: Coach Braal tekent bij Heroes Den Bosch

18.18 uur: Basketbalcoach Erik Braal gaat aan de slag bij Heroes Den Bosch. De geboren Dordtenaar heeft overeenstemming bereikt met de Brabantse club over een contract voor twee seizoenen. Braal begon als coach in Rotterdam en was nadien werkzaam bij West-Brabant Giants, Aris Leeuwarden, Oberwart Gunners (in Oostenrijk) en Donar. Bij deze clubs werd hij vier keer uitgeroepen tot coach van het jaar.

Braal spreekt van een bewuste keuze voor Den Bosch. „Na een jaar niet gecoacht te hebben, heb ik ontzettend veel zin weer aan de slag te gaan bij een topclub en dan met name om weer dagelijks te werken met een groep en met spelers individueel. Ik hoop de komende seizoenen verder te bouwen aan het sportieve fundament van de club en de ingeslagen weg door te zetten, namelijk het halen van finales.”

Technisch manager Roel van de Graaf reageert eveneens opgetogen. „Ik ben blij dat het allemaal rond is. Erik is een topcoach en wij denken dat hij de juiste man op de juiste plek is om de volgende sportieve stap te zetten met Heroes Den Bosch. Ik kijk ernaar uit om de komende weken met Erik een sterk team samen te stellen, dat strijdt om de prijzen in de nationale competitie en nieuwe BNXT League en dat competitief is op Europees niveau.”

Wielrennen: Fransman Godon wint Parijs-Camembert opnieuw na pech Van den Berg

17.31 uur: De Franse wielrenner Dorian Godon heeft net als vorig jaar Parijs-Camembert gewonnen. De 25-jarige renner van AG2R-Citroën klopte zijn landgenoot Pierre-Luc Périchon (Cofidis) in de sprint. De jonge Nederlander Lars van den Berg reed lang voorop met Godon en Périchon, tot hij op enkele kilometers van de streep een lekke band kreeg.

De 22-jarige Van den Berg kwam als vierde over de finish, op zo’n 45 seconden van Godon. De Fransman had vorig jaar op vergelijkbare wijze de eendagskoers gewonnen. Toen klopte hij Maurits Lammertink in de sprint.

Na de 81e editie, die vorig jaar in september werd verreden, won Godon ook de 82e editie van Parijs-Camembert. De Franse eendagskoers ging over 210 kilometer. De winnaar van Parijs-Camembert krijgt traditioneel een kist met daarin de bekende, witte schimmelkaas in zijn lichaamsgewicht mee naar huis.

Djokovic speelt in aanloop naar Wimbledon dubbelspel op Mallorca

15.15 uur: Novak Djokovic maakt volgende week zijn opwachting in het dubbelspel op het grastoernooi van Mallorca. De nummer 1 van de wereld, die zondag op Roland Garros zijn negentiende grandslamtitel veroverde, doet niet mee aan het enkelspel.

De afgelopen jaren speelde de 34-jarige Djokovic helemaal geen voorbereidingstoernooi op gras in de aanloop naar Wimbledon. Hij kan voor de zesde keer de titel pakken op het grandslamtoernooi in Londen. De Servische tennisser kan ook op gelijke hoogte komen met Roger Federer en Rafael Nadal, die beiden op twintig grandslamtitels staan.

Het toernooi van Mallorca maakte niet bekend met wie Djokovic een duo gaat vormen. Wimbledon begint op maandag 28 juni.

Tennis: Medvedev begint grasseizoen met nederlaag

15.14 uur: Daniil Medvedev is zijn grasseizoen begonnen met een nederlaag. De nummer 2 van de wereld werd in de eerste ronde van het grastoernooi van Halle verrast door de Duitser Jan-Lennard Struff. Het werd 7-6 (6) 6-3 voor de mondiale nummer 45.

De 25-jarige Medvedev was als eerste geplaatst in Halle, waar ook Roger Federer zijn opwachting maakt.

Vorige week reikte Medvedev tot de kwartfinales op Roland Garros. Daar verloor hij van de Griek Stefanos Tsitsipas, die vervolgens de eindstrijd bereikte.

Het ingekorte grasseizoen begon vorige week voor de mannen in Stuttgart. Wimbledon begint al over minder dan twee weken.

Wielrennen: Criterium Boxmeer Daags na de Tour gaat opnieuw niet door

11.21 uur: Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour genoemd, gaat ook dit jaar niet door. Volgens de organisatie zijn de coronamaatregelen „nog dusdanig streng” in juli dat tienduizenden toeschouwers verwelkomen onmogelijk is. De wedstrijd stond voor maandag 19 juli gepland.

„We kunnen niet anders besluiten dan een streep door Daags na de Tour te zetten. De datum van de ronde komt simpelweg te vroeg. In die periode geldt voor evenementen zonder toegangsbewijzen de voorwaarde dat de 1,5 metermaatregel in acht moet worden genomen. Dat wordt een ondoenlijk zaak zodat alleen afgelasten nog overbleef”, aldus rondebaas Pierre Hermans.

Het bestuur heeft nog gekeken naar de mogelijkheid om de ronde naar september te verschuiven, maar om verschillende redenen was dat volgens Hermans geen optie. „Daarbij doen we de formule geweld aan. De magie van de Boxmeerse ronde is immers dat die een dag na de finish van de Tour de France wordt gehouden.”

Vorig jaar ging het evenement in Boxmeer ook niet door. Dat was voor het eerst in 45 jaar. In 2019 werd de wedstrijd gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma.

Badminton: Voormalig olympisch kampioen Kido (36) overleden

10.20 uur: De Indonesische badmintonner Markis Kido is op 36-jarige leeftijd overleden. Hij werd onwel bij het spelen van een wedstrijd in Jakarta. Hij werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Kido won tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Peking goud in het mannendubbel met Hendra Setiawan. Het duo pakte in 2007 ook de wereldtitel.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens de badmintonbond van Indonesië kampte Kido met een te hoge bloeddruk.

Voetbal: Paraguay verslaat Bolivia met 3-1 in Copa America

08.55 uur: Paraguay heeft de eerste wedstrijd bij de Copa America tegen Bolivia met 3-1 gewonnen. De ploeg kwam na een vroege strafschop van Bolivia, benut door Erwin Saavedra, in de 10e minuut op een 0-1 achterstand. Maar de Paraguayanen herstelden zich door in de tweede helft drie keer te scoren.

De Bolivanen speelden toen al met tien man, nadat vlak voor rust Jaume Cuellar met twee keer geel van het veld was gestuurd. Paraguay zette de wedstrijd in de tweede helft naar zijn hand door een doelpunt van Alejandro Romero Gamarra in de 62e minuut en een treffer van Angel Romero drie minuten later. In de 80e minuut was Angel Romero opnieuw trefzeker.

Basketbal: Hawks trekt stand gelijk tegen Philadelphia

07.47 uur: De basketballers van Atlanta Hawks hebben de stand in de best-of-seven series met Philadelphia 76ers gelijkgetrokken. De ploeg won het vierde duel in de halve finales van de Eastern Conference met 103-100 en bracht de stand hiermee op 2-2. Het vijfde duel is woensdag in Philadelphia.

Trae Young had een belangrijk aandeel in de winst van de Hawks. Hij maakte 25 punten en kwam tot 18 assists, een persoonlijk record. Ook Bogdan Bogdanovic was op dreef met 22 punten. Tobias Harris was topscorer bij de 76ers met 20 punten.

Voetbal: 41 coronabesmettingen bij voetbaldelegaties Copa América

07.31 uur: 41 mensen die betrokken zijn bij de Copa América zijn positief getest op het coronavirus, heeft het ministerie van Volksgezondheid van gastland Brazilië bekendgemaakt. Het gaat om 31 spelers en leden van deelnemende voetbaldelegaties en tien werknemers van verschillende voor het evenement ingehuurde bedrijven bij wie tot en met zondag het longvirus is vastgesteld.

Welke teams zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. Maar eerder werd al duidelijk dat leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties Covid-19 hebben. Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. Een dag later verloor het elftal kansloos met 3-0 tijdens de openingswedstrijd tegen Brazilië.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

Voetbal: Goal Messi helpt Argentinië niet langs Chili op Copa América

07.29 uur: Argentinië en Chili zijn de Copa América begonnen met een gelijkspel. In het onderlinge treffen in Rio de Janeiro werd het 1-1. Lionel Messi scoorde voor de Argentijnen, Eduardo Vargas maakte later de gelijkmaker voor Chili.

Barcelona-speler Messi schoot in de 33e minuut een schitterende vrije trap vanaf 25 meter binnen. Maar die treffer bleek niet voldoende voor de overwinning. Chili kwam na dertien minuten spelen in de tweede helft op gelijke hoogte door Vargas. Die kopte de bal uit de rebound binnen nadat de Argentijnse doelman Emiliano Martinez de penalty van Arturo Vidal tegen de lat had getikt.