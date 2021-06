Goal Messi helpt Argentinië niet langs Chili op Copa América

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Paraguay verslaat Bolivia met 3-1 in Copa America

08.55 uur: Paraguay heeft de eerste wedstrijd bij de Copa America tegen Bolivia met 3-1 gewonnen. De ploeg kwam na een vroege strafschop van Bolivia, benut door Erwin Saavedra, in de 10e minuut op een 0-1 achterstand. Maar de Paraguayanen herstelden zich door in de tweede helft drie keer te scoren.

De Bolivanen speelden toen al met tien man, nadat vlak voor rust Jaume Cuellar met twee keer geel van het veld was gestuurd. Paraguay zette de wedstrijd in de tweede helft naar zijn hand door een doelpunt van Alejandro Romero Gamarra in de 62e minuut en een treffer van Angel Romero drie minuten later. In de 80e minuut was Angel Romero opnieuw trefzeker.

Basketbal: Hawks trekt stand gelijk tegen Philadelphia

07.47 uur: De basketballers van Atlanta Hawks hebben de stand in de best-of-seven series met Philadelphia 76ers gelijkgetrokken. De ploeg won het vierde duel in de halve finales van de Eastern Conference met 103-100 en bracht de stand hiermee op 2-2. Het vijfde duel is woensdag in Philadelphia.

Trae Young had een belangrijk aandeel in de winst van de Hawks. Hij maakte 25 punten en kwam tot 18 assists, een persoonlijk record. Ook Bogdan Bogdanovic was op dreef met 22 punten. Tobias Harris was topscorer bij de 76ers met 20 punten.

Voetbal: 41 coronabesmettingen bij voetbaldelegaties Copa América

07.31 uur: 41 mensen die betrokken zijn bij de Copa América zijn positief getest op het coronavirus, heeft het ministerie van Volksgezondheid van gastland Brazilië bekendgemaakt. Het gaat om 31 spelers en leden van deelnemende voetbaldelegaties en tien werknemers van verschillende voor het evenement ingehuurde bedrijven bij wie tot en met zondag het longvirus is vastgesteld.

Welke teams zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. Maar eerder werd al duidelijk dat leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties Covid-19 hebben. Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. Een dag later verloor het elftal kansloos met 3-0 tijdens de openingswedstrijd tegen Brazilië.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

Voetbal: Goal Messi helpt Argentinië niet langs Chili op Copa América

07.29 uur: Argentinië en Chili zijn de Copa América begonnen met een gelijkspel. In het onderlinge treffen in Rio de Janeiro werd het 1-1. Lionel Messi scoorde voor de Argentijnen, Eduardo Vargas maakte later de gelijkmaker voor Chili.

Barcelona-speler Messi schoot in de 33e minuut een schitterende vrije trap vanaf 25 meter binnen. Maar die treffer bleek niet voldoende voor de overwinning. Chili kwam na dertien minuten spelen in de tweede helft op gelijke hoogte door Vargas. Die kopte de bal uit de rebound binnen nadat de Argentijnse doelman Emiliano Martinez de penalty van Arturo Vidal tegen de lat had getikt.