Gakpo en Sangaré blijven bij PSV ondanks Engelse interesse

Rondom de wedstrijd tegen FC Volendam was er gisteravond nog grote onduidelijkheid over de toekomst van de twee sterkhouders. Leeds United was met een delegatie in Eindhoven om Gakpo los te weken, nadat eerder Southampton op pole position lag om de aanvaller over te nemen. En laat op de avond meldde Chelsea zich ineens voor Sangaré. De Londenaren kregen snel nul op het rekest, maar over Gakpo werden serieuze onderhandelingen gevoerd tot diep in de nacht.

Leeds United leek een bedrag neer te willen tellen, dat de 40 miljoen euro oversteeg en waarmee PSV akkoord kon gaan, maar uiteindelijk heeft de speler besloten om niet meer op het laatste moment toe te happen. De delegatie van Leeds United keert daardoor onverrichter zake huiswaarts.

Grote financiële druk

Vanuit sportief oogpunt is het goed nieuws voor trainer Ruud van Nistelrooy dat beide sterkhouders binnenboord blijven, maar de financiële druk is nu wel groot. De Eindhovense club kon een klapper op de transfermarkt goed gebruiken, nadat de jackpot van de groepsfase van de Champions League aan de neus van PSV voorbij ging. De Eindhovenaren hebben, zoals vrijwel de hele Eredivisie, transferinkomsten nodig om een tekort op de exploitatie te compenseren. Omdat er dit seizoen voor 8,5 miljoen euro aan spelers is gekocht en slechts voor 14 miljoen euro is verkocht én er geen niet geraamde extra inkomsten uit de Champions League zijn bijgekomen stevent financieel directeur Jaap van Baar op een tekort af over het boekjaar 2022/2023.

Als het gewenste bedrag voor Gakpo (40 miljoen of hoger) op tafel zou zijn gekomen, had PSV dat vanuit deze achtergrond moeilijk kunnen weigeren. De druk om in januari danwel mei/juni alsnog een klapper op de transfermarkt te maken is daarom groot. Met het oog op het volgende seizoen zou het PSV ook helpen als de titelloze periode van vier seizoenen wordt afgesloten en PSV zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League met een minimum van 35 miljoen euro aan inkomsten.

PSV gaat in de loop van de dag nog wel Carlos Vinicius kwijtraken. De van Benfica gehuurde spits gaat elders ondergebracht worden door de Portugezen. Het zou volgens Portugese bronnen gaan om Fulham. De Engelse club zou 5 miljoen euro willen betalen aan Benfica voor de Braziliaanse spits. PSV ziet bij een vertrek van Vinicius een dure jongen wegvallen uit het salarishuis.

De Braziliaan deed vorig seizoen een opvallende ontboezeming over de eerste keer dat hij de huidige PSV-trainer Ruud van Nistelrooy ontmoette. „Afgelopen zomer mocht ik hem voor het eerst ontmoeten en wreef ik een keer over zijn benen. Daarna heb ik hetzelfde bij de mijne gedaan. Ik zei tegen hem dat ik zo zijn doelpunten over wil nemen.” Dit sterke staaltje wensdenken heeft niet geresulteerd in veel doelpunten. In 38 wedstrijden heeft de Braziliaan zeven goals gemaakt voor PSV.

Afgelopen zondag tegen Excelsior maakte Vinicius zijn rentree na een langdurige hamstringblessure. De Braziliaan kreeg een kans voor open doel, maar ramde de bal hoog over, tegen het scorebord van de Kralingers aan, waardoor de teller op zeven bleef staan. Dat is waarschijnlijk zijn laatste wapenfeit voor PSV geweest.