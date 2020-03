Weer klap voor Liverpool en Van Dijk

Trainer Jürgen Klopp besloot - net als in eerdere bekerwedstrijden dit seizoen - om het merendeel van zijn basiselftal rust te geven. Alleen Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson, Sadio Mané en Fabinho werden door de Duitse oefenmeester opgesteld van de reguliere eerste elf. Georginio Wijnaldum zat niet bij de selectie.

Klopp is van mening dat het programma voor Liverpool en andere clubs veel te vol zit en maakt door zijn sterspelers rust te geven een statement. Of het bestuur van de club hier heel blij mee is, valt te bewisten. Liverpool vloog eerder al uit de League Cup doordat de coach een b-elftal opstelde. Ook nu bleek Liverpool niet opgewassen tegen een wel volledig Chelsea op Stamford Bridge.

Willian knalde Chelsea al in de 13e minuut al de 1-0 tegen de touwen achter doelman Adrian. Ross Barkley verdubbelde in de 64e minuut middels een vrije trap de score: 2-0.

In de achtste finales van de Champions League werd de heenwedstrijd in Madrid bij Atlético met 1-0 verloren. De return op Anfield is op woensdag 11 maart.

Match of the Day-’pundit’ Gary Lineker grapt op Twitter over de laatste vier duels van Liverpool, waar The Reds er drie van verloren. ,,Drie keer verloren in vier wedstrijden. Ontslag voor Klopp?”