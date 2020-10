Tienersensatie Swiatek (19) in Roland Garros-finale tegen Kenin (21)

Swiatek is de eerste Poolse in 81 jaar die erin is geslaagd de finale te halen in Parijs. In 1939 was Jadwiga Jedrzejowska runner-up op Roland Garros. Acht jaar geleden was landgenote Agnieszka Radwanska de laatste Poolse finaliste op een grand slam, dat was op Wimbledon.

Het duel tussen Swiatek en Podoroska was eenzijdig en duurde slechts 70 minuten. Swiatek nam meteen een 3-0-voorsprong en kwam geen moment in de problemen. Ze benutte bij 5-1 op eigen opslag haar eerste wedstrijdpunt.

Dubbelspel

De ongeplaatste Swiatek neemt het zaterdag in de eindstrijd op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. Slechts zes keer eerder slaagde een ongeplaatste speelster erin de finale te bereiken op Roland Garros. In 2017 was het de Letse Jelena Ostapenko die het lukte en zij veroverde ook direct de titel.

Swiatek, eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van voormalig kampioene Simona Halep, was op een grand slam nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde.

Opmerkelijk genoeg is Swiatek ook nog actief in het dubbelspel. Daarin staat ze in de halve finales.

Kenin ook naar finale

Kenin heeft zich ten koste van Petra Kvitova verzekerd van een finaleplaats op Roland Garros. De Amerikaanse versloeg de Tsjechische met 6-4 7-5.

Kenin kon het duel al bij een 5-4-voorsprong op eigen service afmaken, maar Kvitova kwam met een goede game op gelijke hoogte. Kenin toonde echter mentale weerbaarheid en liet het niet aankomen op een derde set; na een uur en drie kwartier benutte ze op 6-5 haar eerste wedstrijdpunt door een misser van Kvitova, de mondiale nummer 11. De tweede set duurde ruim een uur.

In de eerste set nam Kenin snel een 4-1-voorsprong. Ze brak de slordige Kvitova twee keer en die achterstand kon de tweevoudig Wimbledon-kampioene niet meer goedmaken. Kvitova kwam in de tweede set beter in haar spel, maar haar foutenlast lag te hoog.

Bijzondere finale

Het is de eerste keer sinds 2008 dat twee speelsters van 21 jaar of jonger elkaar treffen in de finale van een grand slam. Twaalf jaar geleden troffen Maria Sjarapova en Ana Ivanovic elkaar in de eindstrijd van de Australian Open. Beiden waren toen 20 jaar oud.

Kenin won begon dit jaar al de Australian Open. Op de US Open, het grandslamtoernooi in eigen land, verloor ze onlangs in de vierde ronde.

Vorig jaar werd Roland Garros bij de vrouwen gewonnen door de Australische Ashleigh Barty, maar zij ontbreekt in Parijs omdat ze niet wilde afreizen naar Frankrijk in verband met het coronavirus.

