Naast Oranje ook Duitsland tegen Spanje

Het elftal van de teruggekeerde bondscoach Luis Enrique treft het team van trainer Joachim Löw donderdag 26 maart in Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid.

De KNVB maakte afgelopen week al bekend dat Nederland en Spanje zondag 29 maart om 19.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar voetballen. Eerder die week oefent Oranje ook al. De tegenstander wordt op korte termijn bekendgemaakt.

Spanje en Duitsland stonden in maart 2018 in Düsseldorf voor het laatst tegenover elkaar. Toen werd het, ook in een vriendschappelijke wedstrijd, 1-1.