Roglic vecht terug na val op gravelstrook

De Sloveen van Jumbo-Visma knokte zich terug in de koers en eindigde nog als derde op 48 seconden van de winnaar van de rit, zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar. In het algemeen klassement klom Roglic naar de tweede plaats, op 6 seconden van de nieuwe leider Nairo Quintana (Movistar).

Roglic ging op een kilometer of 7 van de top onderuit op een gravelstrook toen er na een bocht motoren midden op de weg stilstonden, meldde Jumbo-Visma na de helse etappe, waarin de renners werden overvallen door noodweer. Roglic kon zijn weg vervolgen en wist weer aan te sluiten bij zijn rivalen.

„Het was heel chaotisch op een gegeven moment. Niet alleen vanwege die gravelstrook, maar ook vanwege het noodweer”, aldus ploegleider Addy Engels. „Al met al denk ik dat gezien de situatie op enig moment we goede zaken hebben gedaan. We staan er goed voor. Al zullen we nooit weten wat er nog meer ingezeten zou hebben zonder die val.”

