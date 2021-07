Duits olympisch team staakt voetbalwedstrijd na racistische beledigingen in het veld

Er was geen publiek aanwezig in het stadion en volgens de Duitse voetbalbond zouden de racistische opmerkingen vanuit de tegenstander zijn gekomen.

De stand in de wedstrijd in het Japanse Wakayama was op dat moment 1-1. De twee ploegen zouden in voorbereiding op de Spelen drie keer 30 minuten tegen elkaar spelen. Honduras had in de eerste 30 minuten de leiding genomen. De Duitsers maakten in het derde deel gelijk.