Barça-verdediger Piqué heeft zorgen in de tenniswereld

Het eindtoernooi, dat een week duurt, moet volgens schema eind november in Madrid worden afgewerkt. Door de coronacrisis is het echter de vraag of de lucratieve eindstrijd kan doorgaan. „Er bestaat veel onzekerheid”, geeft de 33-jarige voetballer toe.

Moeilijke missie

Volgens Piqué wordt een finaleronde van de Daviscup, waarbij de tennisfans altijd voor veel sfeer zorgen, zonder toeschouwers een moeilijke missie. Piqué verwacht binnen een paar weken duidelijkheid te krijgen van de Spaanse overheid of ’zijn’ evenement achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Hij is daarover niet al te optimistisch.

Spanje won vorig jaar in Madrid de titel, vooral dankzij kopman Rafael Nadal. Nederland wacht in september een uitwedstrijd tegen Uruguay. Het gaat om een wedstrijd in de play-offs van wereldgroep I. De inzet van het duel is een plek in de kwalificatieronde voor de Daviscup Finals van 2021.