Depay vond Poolse spelers erg vervelend

De Poolse verdedigers hadden bij momenten weinig grip op Depay, die de nodige kleine overtredingen te verwerken kreeg. „Ze waren erg vervelend, qua hakken trappen enzo. Naar mijn mening was de scheidsrechter niet altijd goed. Maar aan de andere kant: hier krijg je mee te maken als je in een team zit dat goed voetbal speelt en ruimte wil creëren. Ik denk dat we goed hebben gereageerd.”

Depay was content met de kleine overwinning. „We hebben elkaar zo lang niet gezien. Het heeft wel weer eventjes nodig. Al gaan sommige dingen ook automatisch. Het kan en moet nog wel beter. Ik moet ook niet te kritisch op mezelf zijn. Ik ben er lang met een blessure uit geweest.”

Virgil van Dijk (midden) vond het een professionele overwinning. Ⓒ AFP

Van Dijk tevreden: professionele overwinning

Virgil van Dijk was vrijdag meer dan tevreden met de overwinning die het Nederlands elftal in de Nations League op Polen behaalde: 1-0.

„Het was vooraf moeilijk te zeggen hoe we ervoor stonden. Veel jongens hebben de laatste weken weinig tot geen speelminuten gemaakt. Ik vond het een professionele overwinning”, zei de aanvoerder voor de microfoon van de NOS.

„We hebben hard getraind, tactisch getraind en goed gewerkt de voorbije dagen”, zei Van Dijk, die de tijdelijke bondscoach Dwight Lodeweges de zege gunde. „Lodeweges is de baas, dat respect heeft hij. Hij doet het uitstekend. Het is prettig werken met Dwight, dat weet iedereen.”

Van Dijk vond dat de zege iets hoger uit had kunnen vallen. „We hadden onszelf kunnen belonen met een extra doelpunt. Aan de andere kant heeft Polen volgens mij maar anderhalve kans gehad.”

Hateboer: ik wilde me graag revancheren in Oranje

Hans Hateboer mocht voor het eerst sinds ongeveer twee jaar meedoen bij Oranje. „Mijn laatste optreden was niet zo goed. Ik vond dat ik mezelf moest revancheren, wat moest laten zien. Ik denk dat dat wel gelukt is”, zei de speler van Atalanta Bergamo na de zege van 1-0 op Polen.

Hans Hateboer duikt op voor het Poolse doel. Ⓒ ANP

Hateboer moest op de positie van rechterverdediger steeds Denzel Dumfries voor zich dulden. De PSV’er ontbrak tegen Polen omdat hij net vader is geworden. Hateboer: „Het was daarom niet heel verrassend dat ik mocht beginnen. Het Nederlands elftal ’staat’. Het is makkelijker om in een goed draaiend elftal mee te komen, dat hielp wel mee. De manier waarop we wonnen was misschien niet de mooiste, maar we hebben vrijwel niets weggegeven. Het is lang geleden dat ik heb gespeeld in een systeem van 4-3-3. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik dat ook kan.”