Nederland verslaat VS en staat in kwartfinale WK

Het Nederlands elftal speelde in het Khalifa International Stadium van Al Rayyan de eerste knock-outwedstrijd op een WK sinds de uitschakeling in de halve finale van het WK tegen Argentinië in 2014, ook onder Van Gaal. De strijd om de derde plaats werd gewonnen van Brazilië, maar daarna braken magere jaren aan en werden onder leiding van de bondscoaches Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat mislukte kwalificaties voor het EK 2016 en WK 2018 afgewerkt.

Op het in 2021 afgewerkte EK 2020 fietste Oranje onder bondscoach Frank de Boer door de groepsfase, maar vond het direct zijn Waterloo in de achtste finale tegen Tsjechië. Ditmaal waren de verwachtingen niet hooggespannen voor het treffen met de VS op basis van het weinig overtuigende spel in de groepsfase, al behoorde het Nederlands elftal met 7 punten samen met Engeland en Marokko tot de teams die de meeste punten pakten in de eerste fase van het toernooi.

Aanval over twintig schijven

Tegen Amerika liet het Nederlands elftal bij vlagen wel zien hoeveel kwaliteit er in de ploeg zit. Oranje was pas één keer in de buurt geweest van het Amerikaanse doel toen de equipe van Van Gaal ineens een vloeiende aanval over maar liefst twintig schijven op de mat legde en die prompt bekroonde met de openingsgoal. Eindstation na de goede teruggetrokken voorzet van Denzel Dumfries was Memphis Depay.

Een mooi moment voor de spits die in de aanloop naar het WK twee maanden aan de kant stond door hamstringklachten en tijdens de groepsfase het aantal spelminuten opgebouwd zag worden. Na de wedstrijd tegen Qatar gaf Memphis aan dat het medisch dossier gesloten kon worden en dat er geen vragen over zijn fitheid meer gesteld hoefden te worden.

Met zijn doelpunt in de 10e minuut voerde Memphis zijn totaal aantal doelpunten in het Nederlands elftal op tot 43, waarmee hij Klaas-Jan Huntelaar afschudde op de topscorerslijst aller tijden. Alleen Robin van Persie (50 goals) staat nog boven de Barcelona-aanvaller. De goal betekende de derde goal van de oud-PSV’er op een WK-eindronde, want in 2014 was hij er ook al bij en toen trof hij doel tegen Australië en Chili.

Memphis Depay viert de openingsgoal Ⓒ AFP

De voorsprong was tegen de verhouding in, want de beginfase was voor het team van bondscoach Gregg Berhalter geweest. Al in de derde minuut kreeg Team USA een megakans om de score te openen. De buitenspelval bij Oranje klapte niet goed dicht, doordat Daley Blind er een paar meter achter bleef hangen, waardoor de vrijgespeelde Christian Pulisic oog in oog met Andries Noppert kwam te staan. De Friese goalie redde knap, zijn beste save van het toernooi.

Sterren van de partij

Pulisic was ondanks een bekkenkneuzing, die hij tegen Iran had opgelopen, aan de aftrap verschenen, ongetwijfeld met een stevige dosis pijnstilling. Ook Weston McKennie, spelend met het Stars and Stripes-kapsel, kon beginnen. In plaats van Josh Sargent en Cameron Carter-Vickers speelden ditmaal Walker Zimmerman en Jesus Ferreira.

Van Gaal had dezelfde elf het veld ingestuurd als tegen Qatar en zich daarmee doof gehouden voor de opmerking van Memphis dat hij voorin het liefst samen met Steven Bergwijn speelde met Cody Gakpo erachter. De bondscoach hield gewoon vast aan Davy Klaassen als meest aanvallend ingestelde middenvelder. „Over het algemeen kiest de coach zijn elftal en dat is niet alleen zo bij Louis van Gaal”, zei de bondscoach vooraf.

Amerikaans overwicht

Waar Team USA het beste voetbal had laten zien tot de 1-0, was dat ook het geval ná de openingsgoal. Oranje liet het initiatief aan de Amerikanen en trok zich terug in een gesloten defensie om van daaruit de aanval te zoeken. Op die manier speelde Gakpo de opgekomen Daley Blind vrij, maar diens schot miste het doel. De balbezitpercentages waren on-Nederlands met maar 33 procent balbezit voor Oranje, maar het Amerikaanse overwicht leverde geen uitgespeelde kansen op. Het gevaarlijkste moment was een knoerthard schot van Tim Weah, de zoon van de Liberiaanse oud-vedette George Weah, dat Noppert wegbokste.

Daley Blind viert de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Zo leek Oranje met een 1-0 voorsprong de rust in te gaan, maar op een ideaal moment, net voor de kleedkamer werd opgezocht, was er weer een sterke aanval van het Nederlands elftal, die prompt de 2-0 opleverde. De assist was opnieuw van Dumfries, die goed werd weggestoken door Davy Klaassen, en vanaf de achterlijn rond de penaltystip Blind vond. Diens bekeken schot was de Amerikaanse goalie Matt Turner te machtig (2-0). Blind zocht bij de viering van zijn doelpunt de bank op en had even een vader-zoon-moment met assistent-bondscoach Danny Blind.

Nieuwe spelers

Oranje viert de zege. Ⓒ AFP

Voor de tweede helft voerde Van Gaal twee wijzigingen door. Marten de Roon werd vervangen door Teun Koopmeiners, terwijl de snelle Bergwijn in de ploeg kwam voor Klaassen, waardoor Gakpo naar de nummertienpositie verschoof. De tweede helft begon sprankelend met kansen voor Tim Ream (zijn inzet werd door Gakpo van de doellijn gehaald) en Memphis. Even later was Memphis weer gevaarlijk met een schot, dat door Turner ternauwernood onder de lat werd weggetikt.

Ex-VVV’er slaat toe

De pijp leek leeg bij de Verenigde Staten, dat lange tijd veel had gegeven, maar ineens sloop er nonchalance in het spel van Oranje. Uitgerekend Memphis gaf de Amerikanen weer hoop door een verkeerde terugspeelbal, die werd opgepikt door Haji Wright (ex-VVV). Diens inzet werd van de doellijn gehaald door Dumfries, eerder dit WK veel bekritiseerd maar ditmaal sterk spelend. Meteen daarop besloot Memphis tot een artistiek hakje in plaats van de bal te controleren en vast te houden, waardoor Team USA een tegenaanval kon plaatsen. Wright raakte de bal onbedoeld zo, dat die met een boogje over de 2,03 meter lange Noppert heen zeilde (2-1).

Weer Dumfries

Daarmee was het met nog bijna een kwartier officiële speeltijd op de klok weer helemaal een wedstrijd. Maar er lag ook ruimte om aan te vallen en in de 80e minuut was het Dumfries die de wedstrijd definitief besliste na een uitstekende voorzet van Blind (3-1). De zesde Oranje-goal van de weer ouderwets als aanjager spelende wingback. Prompt besloot Van Gaal de moegestreden Memphis te vervangen voor PSV’er Xavi Simons, die daarmee zijn Oranje-debuut maakte.

Het Nederlands elftal kwam daarna niet meer in de problemen, waardoor weer het Oranje-overwinningslied ’Wij houden van Oranje’ van André Hazes in het verre Doha door de speakers klonk en de spelers van Van Gaal de bekende cirkel rond de middenstip maakten, ditmaal in een hossende variant. De missie van Van Gaal om zijn carrière als bondscoach af te sluiten met een wereldtitel wordt vervolgd.