IJzersterk debuut Dost bij Frankfurt

De lange spits, afgelopen week overgekomen van Sporting Portugal, kwam in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf direct na rust in het veld. Hij kopte in de 57e minuut de gelijkmaker binnen op aangeven van de Portugees Gonçalo Paciência, die Frankfurt in de slotfase zelfs nog de winst bezorgde: 2-1.

Fortuna Düsseldorf was in de eerste helft op voorsprong gekomen door Rouwen Hennings. Trainer Adi Hütter van Eintracht Frankfurt besloot in de rust om Dost te laten invallen en dat had al snel het gewenste resultaat.

Frankfurt staat met zes punten uit drie wedstrijden op de zevende plek in de Bundesliga. Alleen RB Leipzig heeft de maximale negen punten behaald.

Bij Frankfurt ontbrak Ante Rebic in de selectie. De Kroatische spits staat op het punt om voor 40 miljoen euro over te stappen naar AC Milan. Rebic (25) speelde eerder al in de Serie A voor Fiorentina en Hellas Verona.