Ronald Koeman moet twee duels toekijken bij Barcelona

Koeman zal door de schorsing de wedstrijden tegen Levante aanstaande zondag en tegen landskampioen Atlético Madrid op 2 oktober moeten missen. De coach was door scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande weggestuurd omdat hij zijn beklag deed na een incident met Sergio Busquets die een tweede bal in het veld had weggetrapt.

De Nederlandse coach staat onder grote druk vanwege de tegenvallende prestaties van Barcelona dat uit de laatste twee competitieduels slechts 2 punten haalde. Voorzitter Joan Laporta heeft al herhaaldelijk laten blijken niet tevreden te zijn over de resultaten.

Frenkie de Jong, die naar de kant moest na zijn tweede gele kaart, is voor één duel geschorst. De Catalaanse club had eerder op de dag laten weten in beroep te gaan tegen de straf voor De Jong, maar dat protest is door de tuchtcommissie afgewezen.