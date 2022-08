Premium Het beste van De Telegraaf

Column Christijan Albers: over strijd met Leclerc, technische richtlijn en motorenreglement Max Verstappen langs de meetlat: ’Hij is wel wat veranderd’

Door Christijan Albers Kopieer naar clipboard

Max Verstappen in duel met Charles Leclerc op de Hungaroring. Ⓒ ANP/HH

De Formule 1-fans worden de komende weken weer verwend. Na de zomerstop volgen direct drie races op rij in België, Nederland en Italië. Max Verstappen verdedigt met nog negen Grand Prixs te gaan een voorsprong van tachtig punten op Charles Leclerc. Christijan Albers – goed voor 46 races in de koningsklasse van de autosport – legt de Limburger en Monegask in een nieuwe column langs de meetlat. Ook de nieuwe technische richtlijn en het motorenreglement passeren de revue.