Valentino Rossi heeft nu al spijt van afscheid

„Ik zal het de komende maanden moeilijk krijgen, vooral in maart vrees ik. Het zal raar zijn als het seizoen begint en ik ben er niet bij.”

Rossi speelde in zijn laatste seizoen geen rol van betekenis meer, al eindigde hij nog als tiende in zijn 432e grand prix. „Ik was gemotiveerd en geconcentreerd, alsof ik om het kampioenschap streed. Ik vond dat belangrijk, want het was wel mijn laatste race”, vertelde Rossi, bijgenaamd ’The Doctor’. „Ik ben blij dat ik tiende werd; ik kan zeggen dat ik mijn lange carrière ben geëindigd bij de beste tien motorracers van de wereld en dat betekent veel voor me.”

Zijn laatste wereldtitel behaalde Rossi in 2009, zijn laatste GP-zege in 2017. Rossi sluit zijn loopbaan af met 89 grandprix-overwinningen en 199 podiumplaatsen in de hoogste categorie. „Ik had graag een tiende wereldtitel gewonnen. Als ik in de eerste jaren van mijn carrière net zo goed mijn best had gedaan als in de laatste tien jaar, dan had ik meer races kunnen winnen. Maar als je jong bent is het niet erg om een beetje dom te zijn. We leren door ervaring.”

Rossi verlaat de motorsport niet, hoewel hij al een paar keer heeft gezinspeeld op een overstap naar de vierwielers. De Italiaan is ook eigenaar van het Ducati-team VR46, dat volgend jaar zijn debuut maakt in de MotoGP met de coureurs Luca Marini en Marco Bezzecchi. Het team draagt zijn initialen en het startnummer waarmee hij beroemd werd.

Dagwinnaar Bagnaia sloot het WK als tweede af achter Quartararo, de eerste Franse wereldkampioen in de koningsklasse. In Valencia hield Bagnaia, die zijn vierde zege van het seizoen boekte, de Spanjaard Jorge Martin (Ducati-Pramac) en de Australiër Jack Miller (Ducati) achter zich. Quartararo finishte als vijfde.

„Deze overwinning is een cadeau voor Valentino”, zei Bagnaia, een product van Rossi’s opleidingsploeg VR46. „Ik wil hem bedanken voor wat hij voor ons betekend heeft.” Via grote schermen werden er videoboodschappen getoond waarin onder meer de tennissers Roger Federer en Rafael Nadal hun waardering uitspraken voor de racelegende, die ook berichten kreeg van de acteurs Tom Cruise en Keanu Reeves. Rossi reed nog een ererondje, begeleid door vuurwerk, waarna een emotioneel afscheid volgde van zijn team Petronas Yamaha.