Jury wijst pas na kwartier ritwinnaar fotofinish UAE Tour aan

De eerste rit in de UAE Tour begon direct spectaculair, met bijna vanaf de start waaiers, waaiers en waaiers. Het peloton brak meteen in meerdere stukken. Uiteindelijk bleef er een kopgroep over, mét wereldkampioen Evenepoel, die goed had opgelet. Ook Kooij en Cees Bol zaten erbij.

Even leek het rustig, maar zo’n 30 km voor de finish werd de boel op de kant gezet door Soudal Quick-Step, de ploeg van Evenepoel. Een tiental renners reed weg van de kopgroep en weer was het de Belgische veelvraat die erbij zat. Uiteindelijk bleven er 13 renners over. Evenepoel, Bol en Kooij hadden het overleefd, maar Mark Cavendish en Ewan zaten ook nog op het vinkentouw.

Het draaide uit op een sprint met de overgebleven groep en daar leek Ewan overtuigd de sprint te hebben gewonnen, want hij stak zijn arm omhoog. Maar even later bleek het wel erg close te zijn tussen Ewan en Merlier. Het duurde minuten voordat er een winnaar kon worden aangewezen. En dat bleek toch Merlier te zijn.

„We moesten zeker 15 minuten wachten tot de beslissing viel”, zei de 30-jarige sprinter van Soudal - Quick Step, die eerder deze maand ook al de openingsrit in Oman won. Merlier en Ewan (Lotto Dstny) dachten aanvankelijk beiden dat ze hadden gewonnen, maar uitsluitsel bleef lang uit. De sprinters ging samen een tent in om op een tv de beelden te bekijken. Ook zij zagen op de foto geen verschil. De jury uiteindelijk wel.

De etappekoers door de Verenigde Arabische Emiraten, officieel de UAE Tour, telt zeven ritten. Vorig jaar schreef de Sloveen Tadej Pogacar de wedstrijd op zijn naam.