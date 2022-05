Borussia Dortmund zet trainer Rose op straat

„Na een seizoen dat om verschillende redenen onbevredigend was, moeten we erkennen dat we op veel vlakken niet het maximale eruit hebben gehaald”, zei directeur Hans-Joachim Watzke. „Ondanks een zwaar seizoen, was ik ervan overtuigd dat we op goede weg zitten. Tijdens ons gesprek kreeg ik echter niet de indruk dat alle verantwoordelijken daar 100 procent van overtuigd zijn.” Het leidde tot het ontslag van Rose, die vorig jaar overkwam van Borussia Mönchengladbach.

Dortmund eindigde in de Bundesliga op de tweede plaats, 8 punten achter landskampioen Bayern München. In de Champions League bleef de ploeg van Rose steken in de groepsfase. Dortmund verloor onder meer twee keer van Ajax (4-0 in Amsterdam, 1-3 in Duitsland). De Duitsers werden vervolgens in de knock-outfase van de Europa League uitgeschakeld door Rangers FC, de Schotse club van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Dortmund moest onlangs afscheid nemen van de Noorse topscorer Erling Haaland, die overstapt naar Manchester City.