Parsons weigert afgevallen Van de Sanden af te schrijven

„Het liefst had ik een selectie van 31 spelers samengesteld, omdat we zoveel goede spelers hebben, maar dat kan helaas niet”, aldus Parsons. „Ik snap dat jullie inzoomen op Shanice, omdat ze zoveel heeft gedaan en nog gaat doen, maar ik wil niet op individuen ingaan.”

Parsons kan tot de avond voor de eerste EK-wedstrijd op 9 juli tegen Zweden bij blessures nog wijzigingen doorvoeren. Vandaar dat Van de Sanden net als zeven anderen als reserve blijft meetrainen. „Hopelijk blijft iedereen fit, maar voetbal is crazy. De spelers die stand-by staan moeten klaar zijn als het nodig is, want dan gaan ze echt niet mee als cheerleader. Ze hebben laten zien wat ze het kunnen.”

Zwaar gesprek

Het gesprek met Van de Sanden was logischerwijs niet gezellig, makkelijk evenmin. „Het was zwaar voor haar, maar ook voor mij. Ik ben een groot fan van Shanice en heb een goede band met haar. Ze is gewoon een geweldig persoon.”

Van de Sanden begon afgelopen seizoen vijf keer in de basis bij de Duitse landskampioen VfL Wolfsburg. Onder Parsons verscheen ze in 11 interlands twee keer aan de aftrap. Vier keer mocht ze invallen. De 29-jarige rechtsbuiten kwam tot dusver 95 keer uit voor Oranje en was in totaal goed voor 21 doelpunten. Ze was als 16-jarige al van de partij op het EK 2009, miste vervolgens het EK 2013, maar was sindsdien een vaste waarde in het keurkorps. Zo maakte ze in 2015 de vuurdoop van de Leeuwinnen op een WK mee en was ze twee jaar later op het gewonnen EK in eigen land een van de smaakmakers. Ook werd ze vorig jaar geselecteerd voor de Olympische Spelen in Japan.