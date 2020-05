Kooivechters UFC vechten in coronatijd achter gesloten deuren

Met bijna 80.000 doden zijn de Verenigde Staten zwaar getroffen door het coronavirus, maar de Amerikanen konden zaterdagavond dus wel al weer live-sport kijken. Zonder publiek op de tribunes kwamen de kooivechters van de UFC in actie in Jacksonville, Florida. De mensen die wel naar binnen mochten, zoals journalisten en medewerkers van de organisatie, moesten een mondkapje dragen. Dat gold niet voor de vechters en scheidsrechters.

Nurmagomedov was de UFC-kampioen bij de lichtgewichten, maar vanwege het coronavirus kon de kooivechter uit Dagestan niet naar de VS reizen. „In deze sport, en zeker in deze gewichtsklasse, zullen er altijd hongerige leeuwen in je nek hijgen”, schreef Nurmagomedov op Twitter bij een foto van zichzelf, met Gaethje op de achtergrond. „Sommigen komen en sommigen gaan. Maar ik zal niet neergaan voordat de klap komt. We blijven vechten.”

UFC-baas Dana White kreeg veel kritiek omdat hij ondanks de coronacrisis gewoon door wil gaan met zijn competitie. Het kostte White wel veel moeite om een locatie te vinden waar de kooivechters welkom waren. Eén van hen, de Braziliaan Ronaldo ’Jacaré’ Souza, testte in de aanloop naar het evenement in Florida positief op het coronavirus en kon niet in actie komen.

Jairzinho Rozenstruik betrad in Jacksonville ook de octagon, maar beleefde weinig plezier aan zijn gevecht met Francis Ngannou. De Surinaamse UFC-vechter werd vroeg in de eerste ronde geraakt door een verwoestende linkerhoek van zijn Kameroense opponent en ging na twintig tellen knock-out.