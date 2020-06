Opsteker voor Real Madrid in coronatijd

Opvallend aanwezige op het veld was de Belgische sterspeler Eden Hazard, die volledig hersteld is van zijn enkelblessure. Hij speelde voor het laatst een wedstrijd op 22 februari tegen Levante. In dat duel viel hij uit. In maart onderging Hazard een operatie in Dallas.

Gareth Bale deed niet mee, vermoedelijk vanwege een lichte blessure. Ook Luka Jovic ontbrak. De Servische aanvaller liep in mei een voetblessure op.

De Spaanse competitie maakt zich op voor de hervatting. Real speelt zondag 14 juni zijn eerste duel na de lockdown thuis tegen Eibar. De wedstrijd vindt plaats zonder publiek in het stadion van het trainingscomplex, omdat het grote Bernabéu dicht is vanwege een verbouwing.