Steenbergen en Van Kooten op WK in halve finale op 200 meter vrij

Bij de mannen dwong Caspar Corbeau een plek in de halve eindstrijd van de 50 meter school af. Hij zette in de series met 27,15 de tiende tijd neer. „Deze afstand is voor mij een opwarmertje richting de 200 meter school. Dat is mijn belangrijkste afstand. Maar het is lekker om het toernooi zo te beginnen”, zei Corbeau, die de afgelopen jaren in Amerika trainde. Hij verhuist binnenkort naar Nederland om zich aan te sluiten bij de trainingsgroep van bondscoach Mark Faber in Amsterdam. „Ik wil mij meer richten op de langebaan en dat kan daar beter dan in Amerika.”

Steenbergen kwam in de ochtendsessie weer in actie na haar teleurstellende optreden in de finale van de 200 meter wissel. De 23-jarige Friezin eindigde daarin als zevende en baalde vooral van haar tijd. „Ik had gister waarschijnlijk toch wat last van zenuwen. Daardoor miste ik de ontspanning in mijn lichaam. Het voelde allemaal heel zwaar. Ik ging als derde de finale in. Het was misschien niet helemaal realistisch, maar ik wilde dat heel graag in de finale ook halen. Ik was veel te veel daarmee bezig. Maar het was wel heel leerzaam. Ik ga in de halve finale lekker zwemmen en zie wel wat er uit komt.”

Ook Van Kooten haalde op haar eerste WK de halve eindstrijd. De Groningse eindigde met een persoonlijk record als laatste in de series, maar haar tijd bleek snel genoeg voor een plek bij de beste zestien. „Ik had er niet eens over nagedacht dat ik het kon halen. Ik wilde hier mijn beste race zwemmen. Dat is gelukt. Zo cool dat ik in de halve finale sta. Dit had ik echt niet verwacht. Ik ging er blanco in en ik dacht ik ga lekker genieten, want wie staat er nu op een WK. Mijn debuut is nu al geslaagd.”

Schoonspringster Van Katwijk 14e na eerste deel WK high diving

Schoonspringster Ginni van Katwijk staat veertiende na het eerste deel van de wereldkampioenschappen high diving in het Japanse Fukuoka. De 38-jarige geboren Noord-Hollandse kwam na twee sprongen tot een puntentotaal van 97,60. Woensdag staan er nog twee sprongen op het programma.

Van Katwijk doet voor de eerste keer mee aan de wereldtitelstrijd van een platform van 20 meter hoogte, waarbij de deelnemers verplicht met hun voeten in het water moeten landen. In Momochi Beach Park in Fukuoka had ze een lastige start. Haar eerste sprong ging niet naar wens. Ze kreeg hiervoor 32,50 punten, maar ze herstelde zich met een tweede sprong die 65,10 punten opleverde. De Australische Rhiannan Iffland gaat na twee sprongen met 160,90 punten aan de leiding.

„Ik herstelde gelukkig goed in de tweede sprong. Het komt echt op details aan, dus alles is nog mogelijk. Ik heb er zin in en ga ervoor”, zei Van Katwijk na afloop. Bij de EK vorig jaar in Rome eindigde ze op het spectaculaire en gewaagde onderdeel als vijfde. Maar daarna scheurde ze haar elleboogband bij een sprong en moest een operatie ondergaan. Het lukte haar echter toch om zich in de wereldbekerwedstrijd in Fort Lauderdale voor de WK te plaatsen.

Ook haar Amerikaanse echtgenoot Matt Cooper doet mee in Fukuoka. Als ze niet actief op wedstrijden zijn, werkt Van Katwijk samen met hem op een cruiseschip in het Caribisch gebied als high diver in een show om de reizigers te vermaken. „We leven aan boord in onze hut en treden iedere avond twee keer op. Inmiddels hebben we al heel veel havens gezien.” Maar nu richt ze zich nog op de WK in Fukuoka, waar ze de top twaalf hoopt te halen.