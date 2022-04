Premium Het beste van De Telegraaf

Heel Engeland wacht af wat Ten Hag met Ronaldo gaat doen

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cristiano Ronaldo en zijn manschappen krijgen Manchester United nauwelijks aan de praat dit seizoen. Ⓒ Getty Images

Nooit eerder is een trainer onder zo’n donkere hemel binnengestapt bij Manchester United. Het stormt er al sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 en in het oog van die storm moet Erik ten Hag een monsterklus gaan klaren en de rust terugbrengen op Old Trafford. Ajax was een paradijs in vergelijking met wat hem op 1 juli wacht.