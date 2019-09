Bergwijn terug in de basis bij PSV

De international van Oranje moest de midweekse Europese return tegen Apollon Limassol overslaan vanwege een lichte blessure. Zonder Bergwijn won PSV op Cyprus met 4-0, waardoor de ploeg van trainer Mark van Bommel zich plaatste voor de groepsfase van de Europa League.

De terugkeer van Bergwijn gaat ten koste van Jorrit Hendrix, die in Waalwijk weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. Bergwijn is de meest vooruit geschoven pion op het Eindhovense middenveld, met Pablo Rosario en Erick Gutiérrez achter zich. De Japanse aanwinst Ritsu Doan ontbreekt in de selectie van trainer Mark van Bommel omdat hij nog een nieuwe werkvergunning moet krijgen.

PSV verloor de laatste drie duels met RKC in Waalwijk. De laatste Eindhovense zege in het Mandemakers-stadion dateert van bijna 10 jaar geleden. Vorig seizoen won RKC in het bekertoernooi met 3-2 van PSV in Eindhoven.

Opstellingen

PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Gutierrez, Bergwijn; Gakpo, Malen, Ihattaren.

RKC: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Drost, Quasten; Rienstra, Spierings, Tahiri; Maatsen Bilate, Elbers.