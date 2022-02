Ajax verslaat Heracles en profiteert optimaal van nederlaag PSV

Ajax wist dat het zondagmiddag uitstekende zaken kon doen. Nummer twee PSV lieten zaterdagavond dure punten liggen tegen AZ en dus wisten de Amsterdammers dat zij een dag later hun voorsprong op de Eindhovenaren konden vergroten.

Ten Hag had voor het duel met Heracles een basisplaats ingeruimd voor Davy Klaassen. Hij verving de geblesseerde Ryan Gravenberch. Sébastien Haller keerde ook terug in de basis. De spits werd anderhalve week geleden met Ivoorkust uitgeschakeld op de Afrika Cup en is dus weer terug bij zijn club. Dat scheelde de oefenmeester van de Amsterdammers kopzorgen, aangezien Brian Brobbey geblesseerd is. Ook Edson Álvarez en Lisandro Martinez begonnen aan de aftrap. Achter de namen van de latino’s stond nog een vraagteken, maar zij bleken fit genoeg om te beginnen.

Mister 1-0

Ajax begon veel sterker aan het duel, maar al vroeg in de wedstrijd werden Álvarez en Antony op de bon geslingerd. Scheidsrechter Jeroen Manschot liet dus meteen zien er flink bovenop te zitten. Na ruim twintig minuten opende Mister 1-0 Klaassen uit een vrije trap met een frommelgoal de score.

Dat doelpunt leidde echter meteen tot vragen, want was de vrije trap eigenlijk wel terecht? De grensrechter stond er met zijn neus bovenop toen Antony naar de grond ging, maar vond het geen vrije trap. Manschot besloot echter wel te fluiten met de goal van de Amsterdammers tot gevolg. Eindelijk, na maanden afwezigheid, konden de toeschouwers in de Arena weer eens juichen.

Kenneth Taylor

Ook na rust bleef Ajax de bovenliggende partij en dat leidde tien minuten na rust tot de tweede treffer. Net nadat Kaj Sierhuis de kans op de gelijkmaker liet liggen, was het aan de andere kant voor Haller wel raak. Op aangeven van Dusan Tadic tekende hij voor zijn dertiende goal van het seizoen. Voor de Serviër was het overigens alweer zijn vijftiende assist van het seizoen.

Bekijk ook: Keepersblunder kan fatale gevolgen hebben voor PSV

Na het tweede doelpunt besloot Ten Hag Kenneth Taylor in de ploeg te brengen voor Steven Berghuis en dat bleek een uitstekende keuze. Amper twee minuten later tekende hij namelijk met een hard schot voor zijn eerste Eredivisie-doelpunt.

Met nog vijf minuten op de klok besloot de VAR nog wel in te grijpen na een overtreding op Danilo. De bal ging op de stip, maar Tadic wist het buitenkansje niet te benutten. Goalie Janis Blaswich redde en voorkwam erger voor Heracles.

De Amsterdammers hebben nu vijf punten meer dan PSV. Heracles bezit de vijftiende plaats in de Eredivisie.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.