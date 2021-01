Directeur Markerink: ’ArenA is klaar voor het EK voetbal’

Rekent u nog op het doorgaan van het EK?

Markerink: „Kort gezegd: ja! Vorige week hebben we nog met de stuurgroep gezeten. Dan heb ik het over een afvaardiging van de KNVB, mensen van de luchthaven Schiphol, onze mensen van het stadion, etc. Iedereen zet zijn kaarten erop dat er nog steeds in twaalf Europese steden zal worden gespeeld.”

Maar zekerheid heeft niemand?

„De tijd zal leren hoe de ontwikkeling van het virus gaat en met name de bestrijding daarvan. Wat het virus doet is voor iedereen in de samenleving en dus ook voor de UEFA een groot vraagteken.”

Wanneer moet er uitsluitsel komen?

„Medio maart komt de UEFA met een plan. Daar wachten wij op. In de tussentijd wordt doorgewerkt aan het organiseren van de EK-wedstrijden. Er is al iemand van de UEFA bij ons binnen, die nu alles opmeet. Ook de UEFA gaat door. Het is toch ook geweldig wat we kunnen verwachten als het de goede kant op gaat. Vier wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, waarvan drie met het Nederlands elftal. Dat zijn de eerste drie groepswedstrijden.”

Een jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat we nu nog zonder publiek zouden spelen. Publiek bij de wedstrijden in juni blijft dus ook gissen?

„Alles is in deze fase speculeren. Toch denken we positief en zie je dat iedereen met alles bezig is. Er worden voorbereidingen voor voetbalpubliek getroffen door middel van teststraten. We willen echt zo gauw als het kan weer zoveel mogelijk mensen bij de wedstrijden en ook bij het EK hebben. We hunkeren toch allemaal weer naar die echte voetbalsfeer?”

