Feyenoord in vorm richting krakers

Voor Slot is het bovendien prettig om te zien dat zijn spits Santiago Gimenez goed voor de dag kwam. In een periode met dubbele wedstrijden per week is het goed om te kunnen rouleren, maar dan moet er wel kwaliteit van de bank komen. Gimenez toonde zich, al dan niet getergd omdat hij wat meer tijd op de bank heeft doorgebracht, scherp en forceerde al in de eerste helft met een indrukwekkende solo een strafschop voor zijn ploeg.

De Mexicaan begon op eigen helft aan een sprint met de bal, waarbij hij iedereen bij NEC te snel af was en in het strafschopgebied alleen nog kon worden gestuit door een ruk aan de kraag van zijn shirt die de Spaanse centrale verdediger Ivan Marquez gaf. De vroegere spelers van Malaga, Atletico Madrid en Valencia dacht nog even dat hij op het veld mocht blijven staan, maar de VAR maakte scheidsrechter Edwin de Graaf erop attent dat deze actie wel degelijk in aanmerking kwam voor een rode kaart. De Graaf ging kijken naar het scherm en zag dat Gimenez alleen voor de keeper zou zijn gekomen. Marquez kon vertrekken, NEC met tien man en luttele tellen later ook met 2-0 achter want Orkun Kökcü schoot de bal steenhard langs de kansloze Jasper Cillessen.

Marcus Pedersen omhelst doelpuntenmaker Javairo Dilrosun (links) na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Die laatste moest na negen minuten al vissen, toen Javairo Dilrosun de bal langs hem knalde. Die vroege 1-0 gaf Feyenoord extra energie om de Nijmeegse ploeg stevig in de houdgreep te nemen. De Rotterdammers stonden constant op de helft van de tegenstander en kwamen verdedigend zelden of nooit in gevaar. Niet eerder zal keeper Justin Bijlow zo lang en zo vaak als libero hebben gefungeerd. Hij fungeerde dicht in de buurt van de middencirkel gewoon als aanspeelpunt en coachte vanaf die plek ook zijn ploeg.

Jasper Cillessen (links) met zijn Feyenoord-collega Justin Bijlow. Ⓒ Pro Shots

Bijlow en Cillessen

Uitermate interessant voor bondscoach Ronald Koeman en zijn keeperscoach Patrick Lodewijks, die vanuit een box in het stadion zowel Bijlow als Cillessen langs de meetlat kon leggen. Feyenoord hanteert bovendien de speelstijl die Ronald Koeman straks ook zal gebruiken bij het Nederlands elftal. Een meevoetballende keeper, die in een heel aanvallend systeem gewend is om 4-3-3 te spelen, zal goed passen.

Bijlow kreeg twee venijnige ballen (een schot van dichtbij en een kopbal in de kruising), maar beide keren trad hij goed op. Cillessen had het drukker en zag constant Feyenoorders op hem afkomen of hem onder vuur nemen.

Bij de thuisclub was iedereen na de Klassieker enthousiast over de tandem Quilindschy Hartman / Igor Paixao op de linkerflank, maar tegen NEC werd die al snel onttakeld. De Braziliaan moest na een half uur al met klachten naar de kant, waarna Oussama Idrissi hem als linksbuiten verving. Omdat Javairo Dilrosun al de voorkeur had gekregen boven Alireza Jahanbakhsh, die werd gespaard voor de uitwedstrijd tegen FC Twente komende zondag, en Gimenez dus Danilo’s plek had ingeomen, stond er opeens een compleet nieuwe voorhoede in vergelijking met afgelopen zondag.

Vooral Gimenez was er op gebrand te scoren, maar de aanvoer vanaf de flanken liet een beetje te wensen over. Dilrosun en Idrissi deden genoeg pogingen om de achterlijn te halen maar ze konden de spits slechts zelden in stelling brengen.

Orkun Kökcü scoort de 2-0 vanaf elf meter. Ⓒ ANP/HH

Spelers sparen

De overmacht van Feyenoord was zo groot dat Slot het zich kon veroorloven om volop spelers te sparen. Na een uur liet hij Quinten Timber, die eerder een forse blessure opliep, al zijn rentree maken. Halverwege de tweede helft haalde hij naast Mats Wieffer ook Dilrosun, Gimenez en Geertruida naar de kant. Patrick Walemark, Danilo en de jongste aankoop Neraysho Kasanwirjo waren de vervangers. Het kon allemaal op een avond die Feyenoord nauwelijks moeite kostte.