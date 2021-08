’Pestgedrag Megan Rapinoe om haar teamgenoten te laten knielen’

Rapinoe heeft zich altijd onomwonden uitgesproken tegen de regering van toenmalig president Donald Trump, steunde Black Lives Matter en zette zich in voor de LHBTI-gemeenschap. Volgens Solo ging Rapinoe echter zo ver dat ze haar teamgenoten ’nagenoeg pestte’ om zich aan te sluiten bij haar protesten.

„Ik heb gezien dat Rapinoe spelers bijna pestte om te knielen omdat ze echt op een voor haar specifieke manier voor iets wilde opkomen, aldus Solo.

„Wat ik nu heb gezien, is dat er zoveel discussie is geweest over het knielen of juist niet. Ik weet dat de meeste mensen tegen discriminatie zijn”, zei ze. „Ik woon in het zuiden, ik woon in een zeer conservatief gebied hier in het zuiden. Het is duidelijk dat ik vrienden aan beide kanten van het politieke centrum heb maar ik denk dat het knielen voor grote verdeeldheid kan zorgen.”