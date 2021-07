Officieel: Badr Hari vecht na de zomer voor duizenden fans in Ahoy

Bij het evenement in september, dat oorspronkelijk zou plaatsvinden op 17 juli, kunnen duizenden fans verwelkomd worden. Dat maakt het het eerste evenement van GLORY met live publiek sinds februari 2020.

„Deze fight card is een van GLORY’s sterkste ooit, zeker sinds het begin van de pandemie”, reageert Scott Rudmann, Executive Vice Chairman van Glory. „Nu Europa en de wereld uit lockdown komen, is het fantastisch dat we toestemming hebben gekregen van de Nederlandse autoriteiten om op grote schaal publiek te verwelkomen. We weten dat GLORY-fans niets liever willen dan onze atleten live bij een evenement zien, dus het is geweldig om ze te mogen ontvangen in Rotterdam Ahoy, waar we met grote tevredenheid onze laatste evenementen hebben gehouden.”

Hij vervolgt: „We hebben besloten wat extra tijd te nemen om het opnieuw verwelkomen van live publiek goed te regelen met de lokale autoriteiten, en om tickets in de verkoop te krijgen en zo de arena vol te krijgen. Dat is deze kleine vertraging zeker waard. De reacties van onze atleten zijn zeer begripvol en positief, ook zij staan te springen om een gevulde zaal.”

Zwaargewicht kickbokslegende Hari is de headliner van GLORY 78, die het in drie rondes opneemt tegen opkomend aspirant Arkadiusz Wrzosek.

„Badr vs. Wrzosek wordt spectaculair”, zegt Rudmann. „Nu Hari bij GLORY binnen is gestapt als een van de beste heavyweights ter wereld, weet hij dat verliezen geen optie meer is. Badr is inmiddels volledig herstelt is van blessures en COVID-19 en claimt nog nooit zo fit te zijn geweest. Wrzosek heeft knock-out power en is een felle concurrent die de laatste 4 van zijn 5 gevechten heeft gewonnen. Beide vechters verloren hun laatste gevecht met nummer 2 uitdager Benjamin Adegbuyi, dus gaan voor de winst.”

Andere zwaargewicht gevechten op de kaart zijn de getalenteerde uitdagers Levi Rigters vs. Tomas Mozny, Tarik Khbabez vs. Antonio Plazibat en Nordine Mahieddine vs. Raul Catinas.