Suzanne Schulting Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het zou wat zijn: Suzanne Schulting voor de tweede maal op rij Sportvrouw van het Jaar. Het zou zomaar kunnen dat de 22-jarige shorttrackster weer met die prijs aan de haal gaat, want ze blijft de goede prestaties aaneenrijgen. Begin 2019 boekte ze haar absolute hoogtepunten van dit jaar met de Europese allroundtitel in eigen land en daarna de wereldtitel in Bulgarije.