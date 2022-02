Lando Norris nog jarenlang verbonden aan McLaren

Vorig jaar werd in aanloop naar de Grand Prix van Monaco al bekend dat McLaren gebruik zou maken van de optie in het contract van Norris, om zijn verbintenis te verlengen. Nu is bevestigd dat het gaat om een nieuwe, vierjarige deal tot en met 2025.

Bij de topteams liggen de belangrijkste coureurs daardoor nog minimaal twee seizoenen vast. Zo lopen de contracten van Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) nog door tot en met 2023. Charles Leclerc heeft bij Ferrari nog een verbintenis tot en met 2024. Norris is nu de coureur met het langst doorlopende contract in de Formule 1. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo is de komende twee seizoenen ook nog verbonden aan McLaren.

Norris is sinds 2017 in dienst bij McLaren en vervulde de rol van test- en reservecoureur in 2017 en 2018. Dat laatste jaar eindigde hij ook als tweede in de Formule 2. Sinds 2019 is Norris voor McLaren actief in de koningsklasse. Afgelopen seizoen werd hij zesde in de eindrangschikking. Na in totaal zestig races staat de teller inmiddels op vijf podiumplekken. Vorig jaar was Norris in Rusland dicht bij zijn eerste overwinning, totdat de plotselinge regenval roet in het eten gooide. De dag ervoor legde hij voor de eerste keer beslag op pole position.

„Ik houd van de mensen en voel me thuis bij McLaren”, zegt Norris. „Ik ben opgegroeid binnen dit team en maak deel uit van de reis die we samen maken. Vorig seizoen hebben we weer een geweldige stap gezet, zowel wat mijn carrière betreft als de prestaties van het team. Ik zie en voel de toewijding om in de toekomst te kunnen strijden voor overwinningen en titels. Het geeft me enorm veel vertrouwen om vooruit te kijken. Het was een natuurlijke beslissing om onze relatie de komende jaren te verlengen.”

Teambaas Andreas Seidl is blij met het vertrouwen bij beide partijen. „Ons doel is om vooraan mee te doen. Lando is een belangrijk element in ons plan. Dat we hem kunnen behouden naast Daniel (Ricciardo, red.) geeft ons stabiliteit en continuïteit, terwijl we bouwen aan ons gezamenlijke doel om wereldtitels binnen te halen.”