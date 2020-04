Giovanni van Bronckhorst: ’Afbreken seizoen is zonde voor Feyenoord’

Justin Bijlow (l.) is een van de talenten die door Giovanni van Bronckhorst werd gelanceerd op het hoogste niveau. ’,,We werden voor gek verklaard, maar nu roept men dat hij klaar is voor het EK’’, zegt de trainer. Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Giovanni van Bronckhorst denkt dat Feyenoord een goede kans had gemaakt om het seizoen uiterst succesvol te eindigen als de coronacrisis het voetbal in maart niet had platgelegd. „Het afbreken van het seizoen is zonde voor Feyenoord.” De man die vier seizoenen lang coach van de Rotterdammers was en vijf prijzen binnensleepte, vindt ook de ontwikkeling van veel jonge spelers bij Feyenoord prachtig.