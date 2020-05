Moment van toen: Ajax vernedert Vitesse met monsterzege

De kampioen van het seizoen 1971/’72 legt een ongeëvenaarde galavoorstelling op de mat tegen degradant Vitesse, dat alle hoeken van het veld te zien krijgt.

Opvallend is het geringe aantal toeschouwers dat de moeite heeft genomen om naar De Meer te komen voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen (6.000), waarin de Ajacieden per se de grens van honderd goals willen slechten en de topscorerstitel van Johan Cruijff willen veiligstellen. Beide doelen worden behaald, zoals in dit superseizoen van Ajax alles wat de Amsterdammers aanraken in goud verandert, resulterend in een triple.

Met vier goals van Cruijff, hattricks van Johan Neeskens en de naar Nice vertrekkende Dick van Dijk en goals van Gerrie Mühren en Barry Hulshoff eindigt de scoringsdrift van de Ajacieden tegen het arme Vitesse pas bij 12-1. Dat is al 48 jaar de grootste zege ooit in de Eredivisie.