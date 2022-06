’Stuiter-richtlijn’ in Formule 1 gaat in vanaf Grand Prix van Frankrijk

De FIA heeft inmiddels een metriek vastgesteld, als het gaat om de manier waarop een auto verticaal beweegt. Teams hebben nu nog twee race-weekenden (Silverstone en Spielberg) om te bekijken of ze hun auto moeten aanpassen en, zo ja, in welke mate.

Eerder werd al bekend dat van auto’s die te veel stuiteren anders de rijhoogte moet worden verhoogd. Het gestuiter zal dan grotendeels verholpen zijn, maar een auto verliest dan veel neerwaartse druk en dus snelheid. Met name het team van Mercedes heeft veel last van het zogeheten porpoising, al kwam dat op het stratencircuit van Baku met een lang recht stuk van meer dan twee kilometer meer tot uiting dan een week later in Montreal.

In de technische richtlijn van de FIA staat ook waarop wordt gelet als het gaat om de slijtage van de plank aan de onderkant van de auto, die als eerste de grond raakt.