Vettel woedend na kwijtraken zege: ’Ze moeten echt blind zijn’

Vettel glipte van het circuit af, ging rechtdoor bij de chicane en kwam ’onveilig terug op de baan’, zo verklaarde de wedstrijdleiding. De Duitser kwam namelijk bijna in de knel met Lewis Hamilton, die moest uitwijken om de Ferrari niet te raken.

Aan het einde van de race was Vettel ziedend. Terwijl hij naar het podium liep verwisselde hij de bordjes - die aangeven op welke plaats de coureur is geëindigd - waarmee hij duidelijk maakte het niet eens te zijn met het besluit van de wedstrijdleiding.

„Nee, ik ben hier niet over te spreken”, aldus de coureur van Ferrari. „Waar had ik dan naartoe gemoeten? Dit is niet eerlijk. Ze moeten echt blind zijn. Ik begrijp de wereld echt even niet meer”, aldus Vettel. „Ze hebben mij de overwinning ontnomen. Ik voel me bestolen.”

Ook op het podium liet hij nogmaals zijn onvrede blijken: met één voet stond hij op de bovenste trede, naast winnaar Hamilton.