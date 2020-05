Bayern, Real en Inter kruisen degens voor coronahulp

„De coronapandemie heeft ook Europa zwaar getroffen”, zegt Bayern-topman Karl-Heinz Rummenigge. „Wij in Duitsland hebben bij al het leed en problemen misschien het geluk dat ons gezondheidssysteem in deze crisis zich belastbaar toont. Maar wij hebben ook de verschrikkelijke beelden uit Italië en Spanje gezien”, legt Rummenigge het initiatief uit.

Afhankelijk van de speelkalender en vooral van het moment dat toeschouwers weer welkom zijn, willen de drie clubs elkaar treffen: Real-Inter wordt dan in Madrid gespeeld, Inter tegen Bayern in Milaan terwijl Bayern daarna Real in München ontvangt. De netto-opbrengst moet gaan naar medische faciliteiten in Italië en Spanje.

„Vooral verpleegkundigen en artsen leveren momenteel geweldig werk”, zegt Rummenigge, die daarom 5000 personen uit de medische zorg voor het duel in München wil uitnodigen. „We willen deze helden ons respect en onze dank tonen.”