Van Gerwen zelfkritisch: ’Liet het naar mijn bolletje stijgen’

„Het ging heel stroef”, erkende Van Gerwen voor de camera van RTL. „Ik wilde me niet laten irriteren door zijn langzame spel en houding, maar ik laat het toch naar mijn bolletje stijgen. Dat mag niet gebeuren. Ik speelde niet lekker en dan is het vechten. Toch kom ik tegen de verhouding in met 4-1 voor. Dan moet ik doorzetten, maar dat deed ik niet.”

Van Gerwen liet Dolan terugkomen tot 5-5, maar zegevierde uiteindelijk toch met 10-7. Daardoor stuit hij in de achtste finale op Simon Whitlock. „En die ligt me als tegenstander wel. Ik heb een goed record tegen hem, ik weet hoe ik hem moet bespelen. Jullie hoeven je geen zorgen te maken”, zei de drievoudig wereldkampioen lachend.

Jermaine Wattimena kon na zijn 10-4 nederlaag tegen Krzysztof Ratajski alleen maar lachen als een boer met kiespijn. „Er was niks tegen hem te beginnen. Hij was gewoon heel scherp, scorend en finishend. Gewoon mega goed”, berustte Wattimena in zijn nederlaag.