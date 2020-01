Nieuwe start vraagt om frisse aanpak bij volleybalsters Oranje

Anne Buijs is in tranen na de eliminatie van Oranje. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Hij werd eind vorig jaar met tromgeroffel gepresenteerd, maar Gianni Caprara kan dus ook niet toveren. De doorgewinterde Italiaanse coach was niet in staat de Nederlandse volleybalsters naar de Olympische Spelen te leiden en deelde tijdens het OKT mee in de malaise. Natuurlijk valt het niet mee om in een paar weken een team te smeden, maar de man die Rusland in 2006 wereldkampioen maakte, kon in Apeldoorn niet uitblinken door tactisch vernuft.