Bosz wint niet, maar stijgt wel met Bayer Leverkusen

De bekerfinalist, die vorig weekeinde met 2-4 boog voor koploper Bayern München, klom nog wel naar de vierde plek op de ranglijst.

Geluk

Het danig verzwakte Schalke, dat in de Bundesliga op 17 januari voor de laatste keer won, was in de eerste helft zeker niet de mindere van Leverkusen. De beste kansen waren ook voor de thuisclub, maar met het nodige geluk bleef de ploeg van Bosz een achterstand bespaard. De bezoekers waren voor de rust ook een paar keer gevaarlijk. Lucas Alario kopte in de slotfase van de eerste helft raak, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel.

Kort na de pauze kwam Schalke op voorsprong. Daniel Caligiuri benutte een strafschop nadat verdediger Edmond Tapsoba de bal ongelukkig tegen zijn arm had gekregen. Dankzij een eigen doelpunt van Juan Miranda ontsnapte Bosz aan de tweede competitienederlaag op rij.

Rentree Havertz

Middenvelder Kai Havertz maakte zijn rentree bij Leverkusen. De 21-jarige aanvoerder ontbrak in de laatste twee duels door een blessure. Het grote talent kon in Gelsenkirchen het verschil niet maken en werd in de zeventigste minuut gewisseld.

Concurrent Borussia Mönchengladbach verloor zaterdag met 2-1 van Bayern München en bleef op 56 punten staan. Leverkusen, met Daley Sinkgraven als invaller, heeft nu één punt meer dan nummer 5 Gladbach. De eerste vier plaatsen zich voor de Champions League. Er zijn nog drie speelronden te gaan in de Bundesliga.

