Dortmund gaat ver voor Haller: bod van 33 miljoen plus bonussen

FC Twente niet onder de indruk van openingsbod Feyenoord op Hilgers

Feyenoord heeft werk gemaakt van de al langer sluimerende interesse in Mees Hilgers. De Rotterdammers hebben een eerste bod uitgebracht op de 21-jarige verdediger, maar dat is door FC Twente naast zich neer gelegd. Hilgers ligt vast tot medio 2023 met een optiejaar en voetbalt in Enschede nog op een...