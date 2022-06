Griekspoor voor het eerst naar tweede ronde Wimbledon

Premium Tennis

Alle ogen gericht op Serena Williams in Londen

Na een jaar zonder Serena Williams in tennisland was daar ruim een week geleden plotseling het bericht dat de Amerikaanse een wildcard had aangevraagd voor Wimbledon. Een welkome verrassing, want de aanwezigheid van de vrouw met 23 grandslam-titels in het enkelspel maakt elke major in één klap nog i...