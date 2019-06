Nog twee testen voor Tom Dumoulin

Dumoulin hoopte iedere dag vooruitgang te boeken, maar vooral in de lange rit in 27 graden Celsius naar Voiron, speelde de zwelling in het gewricht weer op. „Je hoopt altijd dat het sneller gaat, maar voorlopig zie ik nog niet echt veel vooruitgang”, bleef hij enigszins pessimistisch.

Met het oog op de Tour de France vindt hij de twee ritten in het hooggebergte van de Alpen dit weekeinde met vijf cols van eerste categorie en één van hors categorie heel belangrijk. „Ik heb die hardheid in bergritten tijdens een koers absoluut nog nodig om mijn vorm verder aan te scherpen”, aldus Dumoulin. Morgen na de koers zal hij kijken hoe hij zijn programma richting de Ronde van Frankrijk verder invult. Als alles goed gaat zal hij een hoogtestage in de Alpen beleggen en enkele ritten uit de Tour gaan verkennen.

Tim Wellens heeft de derde etappe in de Ronde van België op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van Lotto Soudal was de rapste in een tijdrit van 9,2 kilometer in Grimbergen. De leiderstrui blijft in bezit van Remco Evenepoel. De 19-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step eindigde op iets meer dan twee seconden van de winnaar op de vierde plaats. Evenepoel heeft in het klassement nu een voorsprong van 57 seconden op Wellens.