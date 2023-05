Brands en Stewart werden verrast door vertrek van Ruud van Nistelrooy

,,Vanochtend zijn we verrast door de mededeling van Ruud dat hij per direct stopt als trainer van PSV”, liet Brands weten. ,,Afgelopen weken zijn er aantal gesprekken geweest over Ruud, eerst met de staf, daarna met spelersgroep. Er heeft gisteravond een gesprek met Ruud gisteravond plaatsgevonden, daarna zijn we tot de conclusie gekomen en hebben de afspraak gemaakt dat de volledige focus op AZ moet gaan.”

Brands geeft aan dat na André Ooijer ook Fred Rutten na dit seizoen zou gaan stoppen als assistent. ,,Dat was zorgelijk. Er kwamen wat signalen uit de spelersgroep, daarna zijn we met Ruud in gesprek gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij vindt dat we niet alles geprobeerd hebben om met hem verder te gaan. Het doet pijn dat zo iemand de club verlaat.”

Chef voetbal Telesport Valentijn Driessen over de keuze van Ruud van Nistelrooy.

Brands geloofde in oplossing

Brands geeft aan dat de leiding van PSV ondanks de problemen rond Van Nistelrooy het idee had dat er een oplossing gevonden kon worden richting volgend seizoen. ,,Er was in onze ogen wel een oplossing voor om gezamenlijk een goede koers daarin te geven.”

Technisch directeur Earnest Stewart voegde er aan toe: ,,Gistermiddag is Ruud bij mij gekomen, we hebben een gesprek gehad, daar kwam uit dat we het verder in de avond zouden laten plaatsvinden. Toen hebben we afgesproken dat we de groep met z’n drieën zouden toespreken en de rest over het weekeinde heen te tillen. Vanochtend kwam Ruud bij me langs met de mededeling dat hij per direct zou stoppen, daarna heeft hij de spelersgroep en staf ingelicht. Hij miste het draagvlak.”