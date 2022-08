VIDEO Honderden fans juichen Wijnaldum toe in Rome

Door onze Telesportredactie

Wijnaldum kon rekenen op veel bijval op het vliegveld. Ⓒ Screenshot video

ROME - Georginio Wijnaldum (31) is geland in Rome en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in de Italiaanse hoofdstad. De middenvelder werd door honderden AS Roma-fans opgewacht en toegezongen. Een waar heldenonthaal voor de gewezen Oranje-middenvelder.