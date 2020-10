Bradley Wiggins steekt loftrompet over Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart

De 25-jarige Geoghegan Hart kreeg onverwacht de rol van kopman bij Ineos-Grenadiers na het uitvallen van Geraint Thomas. De Brit won zondag verrassend de Giro nadat hij in de afsluitende tijdrit de Australiër Jay Hindley de roze trui afhandig maakte.

„Hij zal zelf misschien denken dat hij deze zege niet verdiend heeft en zich volgend jaar weer schikken in een rol als helper van renners als Thomas, Adam Yates en Egan Bernal, maar hij is een waardig kampioen. Voor het Britse wielrennen is het ook belangrijk een rolmodel te hebben”, aldus Wiggins.

Geraint Thomas

Ploeggenoot Thomas prees zijn ploeggenoot in zijn column in de The Telegraph. „Tao is ongelooflijk kalm gebleven. Omhoog klimmen in het algemeen klassement als er geen druk op staat is heel wat anders dan wanneer iedereen over je praat. Hij heeft dat in de laatste dagen van de Giro heel goed aangepakt”, aldus de Brit, die in 2018 de Tour won.