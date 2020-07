Pak rammel voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum

Bij de rust leidde het getergde team van trainer Pep Guardiola al met 3-0.

In de eerste helft kwamen Kevin De Bruyne (strafschop), Raheem Sterling (ex-Liverpool) en Phil Foden tot scoren. Na de pauze zorgde Alex Oxlade-Chamberlain, na een schot van Sterling, met een eigen doelpunt voor 4-0.

Voor Liverpool was het in deze competitie de tweede nederlaag. De marge met nummer 2 Manchester City slonk tot 20 punten.

Middenvelder Georginio Wijnaldum werd bij Liverpool in de 62e minuut gewisseld. Verdediger Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd uit.

Raheem Sterling juicht na een treffer. Ⓒ Reuters

Liverpool kon precies een week geleden het kampioenfeest spontaan inzetten door de nederlaag van Manchester City bij Chelsea (2-1). Voor de eerste keer in dertig jaar waren de 'Reds' weer kampioen en dat heuglijke feit werd stevig gevierd, ook door de spelers en stafleden. Wellicht waren de manschappen van Klopp daardoor tijdens het pikante bezoek aan City niet helemaal bij de les.

De pijnlijke avond in Manchester was voor Liverpool nog wel plezierig begonnen. Door een erehaag van spelers en stafleden van City kwamen de kampioenen onder applaus het veld op. Buiten het lege stadion klonk flink wat vuurwerk, waarschijnlijk afgestoken door meegereisde fans van Liverpool.

De erehaag, voorafgaand aan de wedstrijd. Ⓒ EPA

In de beginfase wees nog niets op een pijnlijke avond voor de bezoekers. De gedreven Mo Salah was dicht bij de openingstreffer met een schot op de paal. Een overtreding van Joe Gomez op Sterling leverde City een strafschop op. De Bruyne maakte van elf meter geen fout en daarna waren ook Sterling en Foden voor de rust nog trefzeker. Voor Sterling was het de eerste goal in de Premier League tegen zijn voormalige club in zijn negende optreden. Sterling verhuisde in 2015 van Liverpool naar City.

Ook na de rust maakte Liverpool een kwetsbare indruk. De formatie van Klopp trachtte nog wel iets aan de blamerende achterstand te doen, maar van de vertrouwde teamspirit, dynamiek en individuele kwaliteiten was deze keer in Manchester weinig te zien.