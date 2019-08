Minuut stilte voor dochter Luis Enrique

De organisatie van La Liga besloot dit te doen ter nagedachtenis aan Xana, de dochter van Luis Enrique die op 9-jarige leeftijd overleed aan botkanker. Luis Enrique, tot voor kort de bondscoach van het Spaanse elftal, maakte het trieste nieuws donderdagavond bekend. Talloze clubs en spelers hebben sindsdien al openlijk hun medeleven betuigd met de familie van Luis Enrique.

De 49-jarige trainer, die tussen 2014 en 2017 heel succesvol was met FC Barcelona, stapte in juni amper een jaar na zijn aanstelling al weer op als bondscoach. De oud-speler van onder meer Real Madrid en Barcelona had toen al drie EK-kwalificatiewedstrijden overgeslagen. De reden bleef lang onduidelijk voor het publiek. Zijn dochtertje bleek ernstig ziek te zijn en overleed deze week.