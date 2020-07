Video: Patric imiteert Luis Suárez en bijt tegenstander in arm

In de extra tijd bij een 2-1 achterstand van Lazio werd het even zwart voor de ogen van Patric. De Spaanse verdediger zette zijn tanden in de arm van Giulio Donati die in een muurtje stond. Pas na raadpleging van de VAR trok scheidsrechter Fabio Maresca rood die Patric zonder morren accepteerde.

Patric is niet de eerste die zijn tegenstander op het voetbalveld bijt. Het meest spraakmakende incident is wel dat van Luis Suárez. Op het WK van 2014 in Brazilië beet de Uruguayaan de Italiaanse topverdediger Giorgio Chiellini in de schouder. Die beelden gingen de hele wereld over.